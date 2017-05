La Juventus Turin est sur une nouvelle pépite Tchèque.

Le jeune joueur a tout pour devenir l'un des meilleurs attaquants au monde.

C’est officiel, Pavel Nedved, le vice-président de la Juventus l’a confirmé, la Vieille Dame s’intéresse de très près à Patrik Schick, le jeune attaquant tchèque de l’UC Sampdoria.

Une clause à 25 millions d’euros, le prix est peu élevé pour un si jeune attaquant aussi complet.

« Je peux confirmer que nous sommes intéressés par ce joueur et que nous continuerons à l'être. Cela dépend de ce que lui et son agent décident de faire. Schick est un joueur polyvalent qui peut jouer différents rôles sur le terrain et à différents postes. »

« Il a la technique, la vitesse et le physique. Il a tout ce dont vous avez besoin pour un buteur. L'avenir est le sien, il a juste besoin de garder la tête sur les épaules et s'il le fait, il aura une excellente carrière. Il a tout pour devenir le meilleur. »

Qu'en pensez-vous ?