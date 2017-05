Dosseh annonce un deuxième album ‘’Fumant’’ !!

​Dosseh vous met en garde pour la suite !

Dosseh a passé avec succès l’épreuve du premier album, avec ‘’Yuri’’, qui a déjà atteint le disque d’or. Maintenant, il s’agit d’embrayer rapidement sur la suite, pour ne pas laisser le temps au public de l’oublier. Aujourd’hui, les singles et EP sortent à une vitesse toujours plus rapide, et il faut donc toujours occuper le terrain.

Bien conscient de tout ça, et pas du genre à se reposer sur ses lauriers, Dosseh aka Yuri Barbarossa, a déjà annoncé du très sale pour la suite. Pas de tracklist, pas de date, pas de cover, pas de guest list, juste un message en guise d’avertissement.

Vous ne pourrez pas dire qu’il ne vous a pas prévenu !