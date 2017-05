Niro et son label déménagent dans une grosse maison de disque !

La suite s'annonce prometteuse !

Alors qu'il vient de sortir son sixième projet intitulé "Les autres" et pour la première fois de sa carrière certifié disque d'or, Niro est revenu en force dans le rap français.

Single sur single, le rappeur originaire du 41 ne s'arrête plus et s'étend même jusqu'à la production. En effet, Niro a récemment fondé son propre label nommé Ambition Music qui comporte déjà quelques beaux noms comme la figure emblématique du rap français Zesau, mais encore Koro, L.I.L Star et Nino.

Un nouveau label qui vient de faire son entrée dans la cour des grands, effectivement, Ambition Music vient officiellement de signer chez Capitol (Universal Music) ! Nouvelle partagée par l'artiste en personne sur ses réseaux sociaux, on le retrouve aux côtés de certains de ses artistes accompagnés de l'équipe dirigée par Alexandre Kierchhoff.

On attend de découvrir les nouvelles productions d'Ambition Music sous Capitol qui résonnent déjà dans nos têtes.