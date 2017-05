Future met le feu chez Jimmy Kimmel !

Future a tout explosé avec son live de ‘’Mask Off’’ !

Les late shows sont les émissions les plus regardées aux Etats-Unis. Ces émissions du soir sont l’occasion d’inviter des stars internationales, et, de temps en temps, des rappeurs. Ces derniers sont de plus en plus à la mode, et ils sont tous venus performer leurs meilleurs morceaux en live.

Hier, c’est Future qui est venu livrer une version live très réussie de son hit du moment, ‘’Mask Off’’, devant un nombre assez important de fans en délire. Le rappeur était accompagné de danseurs… masqués, évidemment, pour rester dans le thème du morceau !

Par contre, désolé pour les puristes, les insultes ont été censurées par la TV américaine. Mais ça reste un beau spectacle ! Qu’en pensez-vous ?