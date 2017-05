La Juventus est injouable.

Les monégasques ont fait face à des mouilleur de maillots...

Monaco s’est incliné (0-2) sur sa pelouse face à une équipe injouable. Gonzalo Higuain a claqué son doublé, d’ailleurs les deux doublés qu’il a planté en Ligue des Champions ont été face à deux équipes française et l’autre c’était face à Marseille en 2013. Cela faisait un an et demi que l'ASM enchainait les buts, mais cette fois, les hommes de Leonardo Jardim sont tombés sur l’une voire la meilleure défense d’Europe. La dernière fois que les rouge et blanc n’ont pas marqué chez eux, c’était en phase de poule de Ligue Europa face à Anderlecht. Depuis l’ASM a disputé 42 matches en trouvant, toujours, la faille à la maison. ​Il ne faut pas oublier que ni Messi, ni Suarez et Neymar ont trouvé la solution en deux matches.

« Pour obtenir des résultats, il faut savoir faire des sacrifices, sur le plan offensif, mais aussi défensif. Mes joueurs l’ont fait. » Ce sont les mots d’Allegri après la rencontre.

Il faut avouer que ces défenseurs sont incroyables, 2 buts encaissés en 11 matches. Et ce n'est pas la copie vierge qu’a rendu Mbappé qui dira le contraire.

« C'est une défense très solide. Mais on a quand même montré de bonnes choses et qu'on pouvait, si on était à un bon niveau, inquiéter cette équipe. Mais on connait tous leur défense. »

A-t-il été écœuré ?

« Ce n'est pas le mot. On connait tous le grand qu'il est. On savait qu'il ne suffisait pas juste de tirer. Il fallait bien s'appliquer. J'ai essayé de le faire. Il a gagné la première manche. Au match retour, on essayera d'inverser la tendance. »

« On va aller là-bas à fond. Même s'il y a un avantage pour la Juve, tout est possible dans le foot. On peut essayer de faire quelque chose. »

D’ailleurs, après le match, Giorgio Chiellini a déclaré en zone mixte :

« Mbappé est un futur crack, c’est clair. Tous les joueurs de devant sont de très haut niveau. »

Comment parler de cette incroyable efficacité derrière sans évoquer Gianluigi Buffon. A presque 40 ans, le portier italien a démontré qu’il était le gardien le plus régulier de l’ère moderne. Quelques jours avant d’affronter les monégasques, Gigi était excité à l’idée d’affronter le petit bijou monégasque. Et hier soir, c’est le vieux sage qui a remporté la bataille.

« Les garçons ont fait une belle partie. Ils ont très bien défendu. Ce n'était pas facile, car Monaco possède une belle attaque, et des joueurs très rapides sur le plan offensif. On a bien su gérer les 30 premières minutes de la rencontre. La qualité des joueurs que j'ai à disposition m'aide à préparer cette équipe. Pour obtenir des résultats, il faut savoir faire des sacrifices, sur le plan offensif, mais aussi défensif. »

« Les joueurs l'ont fait. Je suis content de Buffon. Gigi reste le numéro un mondial. Il a été très costaud. Il l'avait déjà été contre Barcelone. Comme le font les grands joueurs, il est décisif aux moments importants. Higuain? Il a marqué deux très beaux buts. On n'est pas à Cardiff. Aujourd'hui, je suis à Monaco, pas à Cardiff. Puis il y a un match retour à Turin. On a fait un pas en avant. »

Nous n’avons pas cessé de le répéter depuis, mais à la place de Barcelone nous aurions le seum. Négliger Dani Alves, c’est de la folie. Le brésilien a brillé hier soir, en délivrant les deux passes décisives. C’est la première fois que le joueur délivre deux passes décisives dans cette compétition. Une statistique étonnante quand on sait qu’il était le meilleur passeur de Lionel Messi. L’arrière droit vit sa saison la plus prolifique en Ligue des Champions avec 2 buts et 4 passes décisives.

Les monégasques ont reçu une belle leçon d’esprit d’équipe. Toutes les statistiques donnent le club du rocher perdant après sa défaite à Louis II.

Aucun club ne s’est qualifié après avoir perdu 2-0 à domicile à l’aller en phase d’élimination directe.

Les absents ont toujours torts, mais nous vous proposons de visionner le résumé de la rencontre.