Alkpote et Dj Weeedim annoncent l’album !

​Enfin une date pour Alkpote et Dj Weedim, et leurs ‘’Marches de l’Empereur’’ !

On vous avait dit que Dj Weedim et Alkpote étaient en train de nous préparer la sortie d’une grosse saloperie. La chose a été confirmée aujourd’hui par Dj Weedim via son compte Facebook ! On sait même de quel projet il s’agit.

En effet, le producteur français le plus taré du moment a annoncé que l’album des ’’Marches de l’Empereur ‘’ était en route, et que la date de sortie était imminente. On n’en sait en revanche pas plus sur le contenu du projet, mais on imagine que tous les freestyles avec la MZ, Jones Cruipy, Vald, et les nombreux autres, seront présents sur le projet.

On espère surtout qu’il y aura des inédits ! Et vous, qu’en pensez-vous ?