Big Flo et Oli clashent Orelsan !

​Un clash gentil, mais quand même…

Hier, Big Flo et Oli revenaient avec un nouveau clip, ‘’La Vraie Vie’’. Un clip où les deux frères kickent sur une belle prod, à la manière des anciens du rap. La vidéo est déjà un succès, avec presque un million de vues (960 000 à l’heure où on écrit l’article) en moins de 24 heures.

Si tout le monde était content de retrouver les deux gamins dans un rap très sérieux et plein d’émotions, certaines phrases ont marqué les auditeurs plus que d’autres. Notamment celle-ci, où les rappeurs parlent de leurs rapports avec le reste du game, et plus précisément Orelsan :

‘’Dans ce milieu j'ai été très déçu, j'te l'dis tout d'suite

Comme la fois où Orelsan nous a refusé l'feat

Pourtant il sait combien on l'aime

Allez, sans rancunes, mais un peu quand même’’

Un petit tacle en règle, juste au-dessus des protèges tibias, celui qui fait bien mal mais n’est pas sifflé faute. On imagine mal Orelsan et Biglo & Oli rentrer dans un clash à la Booba vs Rohff, mais on sent qu’il reste des rancoeurs. On a quand même quelques doutes sur l'histoire des deux frères et du featuring raté, étant donné qu'Orelsan faisait partie des premiers soutiens des jeunes rappeurs.