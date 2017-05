Chief Keef finit en prison pour un réveil !

Toujours dans l'abus le Chief Keef…

Alors que le rappeur devait se présenter hier à son procès suite à un DUI (Driving under the influence), soit après avoir conduit sous l'emprise de substances illicites, il semblerait que le rappeur ne se soit pas "réveillé".

Effectivement, Chief Keef a oublié de mettre une alarme sur son téléphone et n'a pas pu se rendre à son procès. Une erreur des plus bêtes qui va lui coûter très chère…

En effet, le juge a immédiatement délivré un mandat d'arrêt à son égard. Pendant ce temps, la police de Miami Beach a interpellé deux voitures qui semblaient être en plein deal de weed et bien sûr…Chief Keef se trouvait dans l'une d'elles.

Les policiers se sont exprimés sur cette arrestation et ont précisé qu'il avait les yeux injectés de sang et la bouche sèche. Pour conclure, on n'en sait pas trop pour le moment, mais le rappeur risque de faire un petit séjour derrière les barreaux.