TLF avec Jarod, Rohff, Sultan et La Fouine !

​Le groupe TLF a invité du très lourd, ils vont retourner les bacs !

Alors que de plus en plus de rappeurs s’engagent dans la voie ‘’QLF’’ (comprendre, pas de featuring, on reste entre nous), d’autres continuent à s’ouvrir et à faire venir plein de monde sur leur album pour kicker salement.

Le groupe TLF, composé d’Ikbal et Alain2l’ombre, fait partie de la deuxième catégorie. Ils ont d’ailleurs dévoilé la guest list de leur album. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils ont mis le paquet pour ramener la crème de la crème ! Evidemment, le grand frère Rohff sera présent, prêt à démonter l’instru en attendant de sortir son album.

Mais, surprise, ça n’est pas le seul poids lourd de l’album ! La Fouine sera également sur le projet de TLF (projet qui s’appellera Talents Fachés 5), ainsi que Sultan. Jarod sera également de la partie, mais aussi Lartiste, TRZ, ou encore la révélation marseillaise Kofs.

Bref, on est impatients de voir à quoi peut ressembler la connexion entre TLF et tout ce monde-là ! Et vous ?