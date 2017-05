Kendrick Lamar met le feu au concert de The Weeknd !

La raison en valait le coup !

Le 29 avril dernier, la ville de Los Angeles a célébré les 25 ans de "The L.A. Riots". Les émeutes de 1992 connues pour ses violences, ses dégradations et ses nombreuses victimes ont fait de cette date un évènement, et Kendrick Lamar n'a pas hésité à le célébrer.

En effet, alors que The Weeknd se produisait à The Forum le soir du 29 avril à Los Angeles pour promouvoir son dernier album "Starboy", les fans ne s'attendaient pas un instant à voir débarquer le K-Dot au milieu de la scène.

Alors que The Weeknd a fini sa partie de "Sidewalks", Kendrick est sorti des profondeurs de la scène et a lâché son couplet devant l'euphorie de la foule. Si vous pensiez que le king de Compton s'est arrêté à un titre, vous vous trompez… Effectivement, l'artiste a enchainé sa prestation avec son single du moment "Humble".

Une performance made in Kendrick qui ne nous étonne que très peu, mais qu'on est toujours ravi de découvrir !