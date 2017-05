Quand l’agent de Marco Verratti met un coup de pression au PSG !

Ce n'est pas à coup de Ligue 1 que le club pourra le garder...

A Paris, personne n’a envie de voir partir le petit hibou italien et l’agent du joueur, Donato Di Campli, le sait.

Après avoir déclaré, il y a deux jours, à Mediaset Premium qu’il ne préférait pas s’exprimer sur le sujet, c’est au micro de Sky Sports qu’il a confié que le petit génie italien devrait rester au Paris Saint Germain mis sous certaines conditions.

« Pour le moment il y a l'obstacle insurmontable qui est le Paris Saint-Germain. Pour le club il est indispensable. Paris veut continuer avec Verratti donc pour le moment il y a peu de chances de le voir ailleurs qu'à Paris. Mais s'il doit rester, il doit être considéré comme le joueur le plus important, et pas le dernier. »

« Une chose doit être dite. Marco a 24 ans et doit gagner comme les champions. Si on pense que la L1 est l'objectif, on se trompe »

Pour rappelle, le contrat de Marco Verratti expire en 2021.

Qu'en pensez-vous ?