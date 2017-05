Kalash Criminel avec Vald, Sofiane, Jul et Keblack sur son album !

​Kalash Criminel a invité du très lourd sur son album !

Le prochain projet de Kalash Criminel arrive à grands pas ! Le projet s’appellera ‘’Oyoki’’, et il devrait faire office de confirmation pour le zaïrois masqué, qui a acquis une très grosse popularité tout au long de l’année dernière.

Le projet fait partie des plus attendus par les connaisseurs, car ils savent que l’album de Kalash Criminel sera forcément d’une violence inouïe. Et pour l’aider à faire des ‘’SAUVAGERIES’’, le MC cagoulé a décidé d’inviter du très très lourd sur son album.

En effet, il vient de dévoiler la tracklist, et on peut dire qu’il sait comment faire monter l’attente ! Vald, Keblack, Sofiane, Jul et Mac Tyer seront présents sur le projet ! Que des poids lourds donc, et on a hâte d’être le 19 Mai, date de sortie du projet, pour entendre tout ça !