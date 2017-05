Beyoncé vend sa ''Lemonade'' très chère !

Une édition collector à un prix exorbitant mise en vente

Le sixième opus de la belle Beyoncé a créé un raz-de-marée sur la planète. Après l'avoir dévoilé par surprise (ou presque), Beyoncé a décroché le sixième album numéro un d'affilée de sa carrière aux États-Unis soit un exploit inédit dans l'histoire.

L'album a également réalisé le meilleur démarrage de l'année avec 653 000 ventes au compteur dont 485 000 en physique et a été certifié par la suite disque de platine avec plus d'un million d'albums vendus dans le monde.

Malgré les accusations de plagiat, le dernier opus en date de cette dernière reste légendaire et la star compte bien continuer sur cette voie avec cette nouvelle édition collector mise en vente.

Dans ce coffre, vous obtiendrez bien évidemment la version audio et la version film en digital, ainsi qu'un vinyle, mais pas seulement… En effet, vous aurez également l'occasion de vivre "Lemonade" à fond via un livre de 600 pages qui inclut des photos inédites du making of et diverses images cependant, le prix est assez cher !

Après avoir vu "Le code de l'honneur" de Rohff à 300 euros à la Fnac, il semblerait que Beyoncé est appréciée le concept car, le "How To Make Lemonade Box Set" est au prix de 299,99 dollars !