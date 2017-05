C.Ronaldo et sa bande gifle l'Atlético Madrid.

Le Real Madrid est à deux matches de réécrire l'histoire de cette compétition.

Hier soir, la bande à Zizou a pris une sérieuse option pour la qualification en finale de la Ligue des Champions en écrasant littéralement l’Atlético Madrid (3-0). Les joueurs du Real Madrid peuvent croire plus que jamais au fameux doublé inédit. Les colchoneros n’ont jamais été en mesure de résister face à la force de frappe adverse. Le duo Kroos-Modric a été incroyable, très actif et d’une efficacité redoutable. Les deux étoiles n’ont cessé de faire des différences. Mais pour l’énième fois, la planète football n’a qu’un seul nom à la bouche… Cristiano Ronaldo.

C. Ronaldo dépasse toutes les attentes, repousse les limites. L’étoile portugaise avait déjà démontré son importance dans cette compétition au tour précédent face au Bayern, et bien ce mardi, CR7 a encore frappé en s’offrant un nouveau triplé.

Le quadruple Ballon d’Or est né pour briller. Avec ces trois nouveaux buts, le natif de Madère en totalise 400 buts sous le maillot du Real Madrid et 103 en Ligue des Champions.

Et la presse s’affole…

Le quotidien Marca a décidé de le rebaptiser « Toro Sentado ».

« Le Patron » pour AS.

« Ronaldo balaye Simeone » pour le Corriere dello Sport.

A Bola (quotidien portugais) « Monstrueux ».

Le quotidien allemand Fussball Bild a titré « Gigantesque Ronaldo. »

L’Atletico Madrid semble craquer pour la quatrième année consécutive face au Real Madrid en Ligue des Champions… mais cette fois sans avoir rivalisé. Ce n’est pas sans compter sur Diego Simeone, l’entraineur des rojiblancos refuse de s’avouer vaincu.

En première période, les deux équipes ont été assez imprécises, il y avait toujours ce sentiment de danger, mais ces erreurs ne nous permettaient pas d'aller de l'avant. Ils ont marqué, ensuite nous avons eu une occasion très franche par Gameiro, que le gardien a bien arrêtée. En seconde période, nous n'avons pas assez utilisé la profondeur, nous avons eu peu d'occasions, alors qu'eux sont dangereux dans les espaces et ils nous ont fait très mal.

Il faut rejeter ce match derrière nous. Samedi, nous jouerons à nouveau en Liga et le football est merveilleux parce qu'il arrive toujours des choses inattendues. Je continue à croire que nous avons des chances. L'adversaire a été meilleur, surtout dans la finition et il faut le féliciter. Je pense désormais à dormir, à nous reposer et à nous concentrer sur le match de samedi. Nous allons épuiser toutes nos chances, si infimes soient-elles.

D’ailleurs Koke garde espoir malgré la claque.

« C'est le football, il faut penser à être nous mêmes mercredi prochain et jouer avec cette volonté de tout donner. Non ce n'est pas plus difficile de faire une remontada parce qu'il y a Cristiano Ronaldo en face. C'est le football. Nous avons déjà battu le Real Madrid avec Cristiano Ronaldo de quatre buts à Vicente Calderon. Diego Simeone nous a dit que si l'un d'entre nous ne veut pas jouer mercredi prochain, il n'a qu'à le dire. »

« Cela a été un jour compliqué pour tous les gens qui sont venus nous supporter. Rien ne s'est passé comme prévu. Nous n'avons pas été à la hauteur, mais nous savons qu'il y a un match retour. Il faut penser à se relever. Cette équipe quand elle a un coup dur à toujours tout de suite répondu et nous devons faire la même chose cette fois-ci. Nous voulons donner une bonne image de l'Atlético Madrid et pourquoi ne pas penser à la remontada. Le football est très beau pour le meilleur et pour le pire. »

