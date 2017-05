Asap Rocky en couple avec une Kardashian !

​Peut-être pas celle que vous pensez…

Cela faisait plusieurs mois que la rumeur courrait sur une relation entre Asap Rocky et Kendall Jenner, la dernière fille du clan Kardashian à être célibataire. Mais personne n’a pu confirmer la véracité de la relation.

Seulement voilà, les fans veulent une réponse ! Ils se sont donc mis à traquer les deux tourtereaux, dans la vraie vie, mais également sur les réseaux sociaux, à la recherche de la moindre trace de preuve de cette amourette.

Et ils ont trouvé ! Alors que Asap Rocky et Kendall étaient tous deux présents aux MET Awards il y a deux jours, Kylie Jenner, petite sœur de Kendall, a tenté d’immortaliser une scène bien précise, où Asap Rocky pelote les fesses de sa grande sœur Kendall.

Cette photo ferait office de confirmation de la relation. On les retrouve également plus tard sur l’Instagram de Kylie, collés tous les deux, lors du désormais traditionnel selfie dans la salle de bain. On comprend mieux pourquoi on entend moins Asap Rocky sur les ondes ces temps-ci !