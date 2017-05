Jay-Z en préparation d’un nouvel album ?

Alors qu'il se fait rare, le businessman est-il sur le point de nous préparer un 13e album ?

Le businessman et rappeur Jay Z est-il sur le point de nous préparer un 13e album ?

Internet répand la rumeur suite à l’annonce des participants des Made In America Festival, grand événement se déroulant le 2 et 3 septembre à Philadelphie depuis 2012.

En tête d’affiche, on retrouve J Cole et Jay Z, qui est le fondateur de ce festival. La nouvelle fait polémique et crée une réaction imminente chez les fans du rappeur new-yorkais, qui attendent un futur album face à la nouvelle. Résultat, l’annonce de la légende de New-York en tant qu’artiste représentant de l’événement laisse penser qu’il pourrait sortir un 13e projet.

Le boss de Tidal se fait discret depuis 2013. Nous pensons le retrouver au côté d’un Kanye West pour un « Watch The Throne 2 » en collaboration et une tournée de folie, ce qui n’est pas malheureusement pas le cas face aux conflits et l’état de santé du mari de Kim Kardashian. Malgré ses quelques apparitions sur le dernier opus de DJ Khaled « I Got The Keys » par exemple, espérons que Jay nous fasse une surprise pour cette année 2017 riche en projet hip-hop.