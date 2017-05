Rick Ross fait la paix avec Drake !

​Pour la meilleure raison du monde…

Longtemps, Drake et Rick Ross se sont appréciés, et avaient beaucoup d’estime l’un pour l’autre. On retrouvait d’ailleurs souvent les deux rappeurs sur les mêmes morceaux comme le banger ‘’Pop That’’, l’excellent ‘’No New Friends’’ et l’incroyable ‘’Stay Schemin’’. Les deux artistes semblaient même tellement proches qu’on aurait pu croire qu’ils faisaient partie du même groupe !

Seulement voilà, depuis quelques temps, on ne voit plus les deux MCs ensemble. Certaines piques ont même été lancées discrètement des deux côtés. La cause ? Probablement l’embrouille entre Drake et Meek Mill, tête de gondole du label de Rick Ross, Maybach Music Group. Une embrouille qui a été très loin dans les mots, au point que les deux camps semblaient irréconciliables.

Mais Rick Ross, en businessman avéré, a compris que la paix était plus profitable pour tout le monde. Il a donc rencontré Drake, lors d’un tête-à-tête organisé par J.Prince, boss du label Rap-a-lot, afin d’enterrer la hache de guerre.

‘’Nous n’avons même pas discuté de choses négatives pendant qu’on était dans la pièce, il y a tant d’autres choses qui nous occupent, ‘’Faisons de l’argent !’’ ‘’, a déclaré Rozay. ‘’Je devais juste m’asseoir avec lui, et être sûr que nous étions sur la même longueur d’ondes. Tout ce qui compte, c’est d’atteindre les neuf chiffres sur le compte en banque’’.

Une excellente raison de faire la paix. Pas sûr, toutefois, que ça suffise pour calmer Meek Mill, qui a été très atteint par le clash, et qui est réputé pour avoir le sang chaud !