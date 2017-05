Le manager Lyor Cohen poursuit en justice Travis Scott !

L'ex-manager de Travis Scott poursuit son poulain pour rupture de contrat

Lyor Cohen est l’ex-manager du rappeur Travis Scott, mais la relation entre l’artiste et son agent a basculé dans le conflit. Lyor’s LCAR Management company poursuit donc Travis Scott pour rupture de contrat.

D’après le média rap TMZ, La Flame a signé un contrat de 3 ans avec la compagnie de Lyor, dans lequel stipule que l’artiste doit verser 15 % de son revenu, gagné grâce aux shows et concerts. Cependant, le compte y est loin et LCAR détient seulement 37k $, alors que le groupe devrait détenir 2 million de dollars aujourd’hui, malgré les nombreuses réclamations effectuées depuis 2015.

Néanmoins, Travis Scott ne se soumet pas au contrat et réplique avec des lettres, tout en expliquant que sa team n’a plus besoin des services de LCAR. Lyor Cohen et sa compagnie poursuivent en justice le rappeur du Texas, en espérant gagné le procès et l’argent réclamé depuis 2 ans.

Quelques sources expliquent que Travis avait signé le deal en bon accord, en faisant confiance à son ex-agent, mais l’artiste ne se sentait pas épanoui et peu entourer par la compagnie. De plus, il aurait changé d’équipe, jugé plus compétente selon lui.