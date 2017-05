​C’est en tout cas ce qu’affirme Funkmaster Flex, présent lors des faits...

Dans la liste des rumeurs farfelues sur la légende du rap Tupac Shakur, celle-ci pourrait presque figurer en haut de la liste… Pourtant, en y regardant de plus près, il se pourrait bien que Funkmaster Flex, DJ vétéran du hip hop sur Hot 97 (il animait la première émission de rap à New York, en 92) raconte des choses plutôt proches de la réalité…

C’est sur Instagram que le rappeur a décidé de faire sa mise au point. On rappelle les évènements : le 30 novembre 94, dans les locaux des Quad Recording Studios (NYC) Tupac est la cible de coups de feu et il est touché plusieurs fois, dont deux fois à la tête, deux fois dans l’aine, et une fois à travers le bras et la cuisse. Les coups de feu viennent de gangsters dont le nom est aujourd’hui toujours inconnu, venus pour voler les bijoux de Tupac.

Immédiatement, ‘Pac accuse Biggie et P.Diddy d’avoir commandité l’agression, puisqu’ils sont eux-mêmes présents dans les studios et qu’il les croise juste après. Mais Funkmaster Flex, également présent dans le building, a publié aujourd’hui une vidéo qui met à mal cette version ‘’officielle’’. En effet, le DJ affirme que Tupac s’est tiré dessus lui-même !

Il explique dans ce petit extrait : ‘’Les fans de ‘Pac parlent toujours de cette histoire… Il s’est tiré lui-même dans la jambe. Il s’est tiré lui-même dessus en premier. C’est ce qui s’est passé. […] Il savait qui venait vers lui. Il avait un flingue sur lui, parce qu’il savait qu’il allait avoir des problèmes dehors, et quand ils sont arrivés, ils allaient juste prendre ses bijoux. Ils ne l’ont même pas touché. Il a paniqué, et s’est tiré dessus en sortant le flingue’’.

Selon Funkmaster Flex, c’est donc ‘Pac qui a transformé ce vol de bijoux en échange de coups de feu, et cela aurait bien pu lui coûter la vie. Une fois le premier coup parti, les voleurs ont eu peur et se sont mis à tirer sur le rappeur, l’envoyant ainsi à l’hôpital au bord de la mort.

Vous savez donc maintenant pourquoi on ne laisse pas jouer n’importe qui avec des armes à feu… On a hâte de voir comment cet évènement sera retranscris dans le film ''All Eyez On Me'' qui sortira finalement en France, le 16 juin prochain.