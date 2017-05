Le célèbre acteur américain sera l'invité du jury au festival de Cannes

Will Smith, invité du jury au festival de Cannes

Le président du prestigieux jury du festival de Cannes, Pedro Almodóvar, vient d’annoncer une nouvelle surprenante !

Le site officiel du Festival a révélé aujourd’hui le reste de la liste et pour cette 70e édition, l’acteur américain se retrouve en plein milieu du gratin du cinéma.

Au programme, le réalisateur italien Paolo Sorrentino, l’actrice réalisatrice française Agnès Jaoui, le cinéaste coréen Park Chan-wook, l’actrice chinoise Fan Bingbing et le compositeur français Gabriel Yared, seront de la partie.

Une première pour l’acteur américain : il n‘est jamais venu à Cannes pour présenter l’un de ses films. En effet, le héros du prince de Bel Air excelle dans un registre aux antipodes et rarement salué par les jurys de cette cérémonie.

C’est donc par amour du cinéma, ainsi qu’avec un regard différent qu’il pourra se présenter cette année, lors de ce festival reconnu dans le monde entier.

L’acteur aux multiples blockbusters ne s’arrête pas là et annonce une tournée spécial rap des années 1990 et reforme son groupe avec DJ Jazzy Jeff aux platines. Le duo annonce aujourd’hui deux dates en Europe, en Croatie et au Royaume-Uni, les 26 et 27 août prochains.