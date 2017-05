Bruno Mars est au top !

​Bruno Mars fait le show sur Instagram !

Bruno Mars, c’est la machine à hit internationale. Ses sons passent partout, plus que jamais, et il est bien en place pour hériter de la succession de Michael Jackson, au niveau du succès musical au moins (pour avoir l’aura qui entourait MJ, Bruno devra encore travailler un peu).

Chaque son devient un hit mondial, et ses scores de vues sur Youtube feraient pâlir n’importe quel autre artiste. Son dernier titre, ''That’s What i Like'', sorti au début du mois de mars dernier, est désormais numéro 1 du top Billboard Hot 100.

Le chanteur, plein d’humour, en a profité pour poster une vidéo très drôle sur son compte Instagram. On y voit le chanteur se la raconter, cheveux aux vents, avec un joli filtre, et une petite vidéo au ralenti bien drôle comme il faut.

Allez Bruno, continue à nous faire danser !