J Cole dévoile son documentaire ''4 Your Eyez Only''

J Cole nous offre une pépite ! Un documentaire rien que pour nos beaux yeux

J Cole nous offre une pépite ! Un documentaire sur son dernier projet, disponible sur Youtube alors qu’il n’était disponible que sur HBO. Son dernier album est un succès sans contestation. Disque de platine avec aucun feat sur le projet, la parole optimiste de l'artiste ne laisse pas indifférent les amoureux du rap.

La dernière fois que J Cole et HBO ont fait équipe, le projet fut remarquable. Le rappeur s'était fait suivre durant sa tournée, en 2015, pour l'époustouflant projet J. Cole Forest Hills Drive: Homecoming.

Pour nos yeux seulement, le rappeur nous immerge dans les quartiers d’un Atlanta qui doit faire face aux diverses difficultés et à la réalité des ghettos de Baton Rouge et Ferguson, et dans sa ville natale de Fayetteville en Caroline du Nord.

Découvrez l'intégralité du documentaire de J Cole :