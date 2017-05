Un double album pour Chris Brown !

​Chris Brown est sur 20 projets en même temps !

On a du mal à parler de Chris Brown en ce moment sans évoquer ses démêlés avec la justice… Depuis quelques temps, il multiplie les bad buzz, notamment judiciaires, avec de sprocès qui tombent de toutes part. Il faut dire que Breezy soigne son image de Bad Boy en faisant n’importe quoi dès qu’il en a l’occasion, comme taper de la coke, ou frapper un photographe, ou une ex petite amie…

A chaque fois qu’il annonce qu’il arrête les embrouilles, qu’il se concentre sur l’artistique, il rechute immédiatement après… Mais cette fois, c’est peut-être l’occasion de sortir de tout ça ! Le MC vient en effet d’annoncer la sortie imminente d’un double album.

Un énorme projet, composé de 40 titres au total, dont le titre sera ‘’Heartbreak a Full Moon’’, et il est prévu pour le mois de juin prochain ! Il a même dévoilé la tracklist ainsi que la guest list, dans laqeulle on peut retrouver Jamie Foxxx, Usher, Dj Khaled ou encore Jennifer Lopez. On en profite pour vous rappeler qu'il sortira également un documentaire sur sa vie. On a hâte de voir à quoi tout ça peut ressembler ! Et vous ?