Lebron James domine les Raptors !

Après une semaine de repos, LeBron James frappe salement les Raptors.

Le leader des Cavaliers démarre sa deuxième série de play-off en frappant fort d’entrée et à la maison.

35 points, 10 rebonds, un alley-oop sur la planche offerte par Kyrie Irving, que du bonheur pour ces play-offs. James avait déjà fait mal aux Pacers dans le match précédent, mais pour cette rencontre face aux Raptors, le respect a disparu. Plusieurs tomar pour stopper l’envie aux Raptors de remonter et digne d’un sniper, une série de 3 pts qui démoralise les troupes. Plus qu’un simple joueur, LBJ est un showman et fait semblant de se rafraîchir avec une bière. Infernale, c’est le seul mot pour décrire la performance de ces play-offs qui s’annoncent riche en spectacle.

Pour les absents, voici la vidéo !

Qu'en pensez-vous ?