Diego Simeone en mode guerrier !

L’entraîneur attend de ses joueurs qu’ils activent le beast mode face au Real Madrid.

Diego Simeone est déterminé et sa détermination déteint sur ses joueurs. L’entraîneur a réussi à inculquer la rage et la solidarité qui lui sont propres. C’est l’occasion rêvée de prendre sa revanche, l’argentin compte bien contre carrer les plans de Zinedine Zidane. Mais en conférence de presse, à la veille du derby « el cholo » a encensé l’entraineur du Real Madrid.

« Le travail de Zinedine Zidane est spectaculaire. Avoir récupéré l'équipe en janvier avec les difficultés qu'avait le Real Madrid, en termes de groupe... de suite mettre les joueurs dans des bonnes conditions et être compétitif à un bon niveau. Demain, cela va être un des matches les plus importants. Nous devons former une équipe qui se bat comme n'importe quel supporter de l'Atlético Madrid. »

« La peur, c'est une sensation que j'ai à chaque match. Lors de chaque rencontre, avant, je ressens une pression normale. Cela augmente toujours. Je le ressens que ce soit contre Las Palmas, le Real Madrid ou Leganés, cela ne change rien. Ils vont débuter la partie très fort et le match va dépendre de si Isco joue, ou Asensio, ou James sur les côtés, cela va déterminer le début de match. Nous devons être fort et diriger la partie là où nous sommes plus à l'aise. Je n'imagine pas le même match que contre Leicester. J'espère une partie serrée, où nous pourrons profiter des espaces qu'ils nous laissent, s'ils nous en laissent. »