La Fouine a un message pour les rageux !

​La Fouine a décidé d’en remettre certains à leur place…

La Fouine vit une période un peu délicate dans la musique : son retour avec ‘’Litron’’ et ‘’RS4’’ n’a peut-être pas fait autant de bruit qu’il le voulait, même si le rappeur enregistre des chiffres plus qu’honorables (plus d’1,5 millions de vues sur RS4). Il a donc décidé de remettre les choses à leur place, en adressant un message aux rageux, via son compte Instagram.

On peut y voir une photo de La Fouine tout jeune, avec son frère, avec un message qui apparaît en légende, s’adressant aux haineux : ‘’On mangeait le couscous à la main, pas avec une cuillère en argent... Les haineux parlent car je suis partie de rien et qu'aujourd'hui j'ai tout, eux ils sont nés avec tout mais ils n'ont toujours rien’’.

Un message qui ne tombe pas par hasard, puisque le nouveau projet, ‘’Capital du Crime Censuré’’, devrait bientôt sortir, et La Fouine pourrait bien en profiter pour régler quelques comptes…