Ja Rule et son festival poursuivis en justice !

​Le MC a d’énormes ennuis financiers…

La semaine dernière, Ja Rule lançait son Fyre Festival, une version deluxe de Coachella, imaginée pour concurrencer le célèbre festival. Le teaser magnifique annonçait île paradisiaque, jet-ski, jolies filles, équipements haut de gamme.

Mais les vacanciers se sont retrouvés avec de vieilles tentes moisies, des toilettes immondes, un paysage ressemblant à celui d’un terrain vague, bref, le festival était une grosse arnaque, si on écoute l’avis des gens présents sur place. Ja Rule a été obligé de s’excuser sur les réseaux sociaux devant l'ampleur du scandale.

''Nous travaillons maintenant pour garder tous les gens sur l'île sains et saufs, c'est ma priorité immédiate. J'ai le coeur brisé, mes partenaires et moi, voulions que cet événement soit fantastique. Ce n'est pas une arnaque contrairement à ce que tout le monde dit [...] Je m'excuse sincèrement. Ce n'est pas de ma faute, mais j'en prends la responsabilité''

Mais l’histoire ne va pas s’arrêter là, puisque Ja Rule et son festival sont désormais poursuivis pour fraude, négligence, rupture du contrat, et d’autres chefs d’accusations. On lui réclame la bagatelle de… 100 Millions de dollars !

On espère qu’il a mis un peu d’argent de côté…