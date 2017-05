Isco parle des ses craintes face à l'Atletico Madrid.

La première demi-finale de la Ligue des Champions s'ouvrira avec un derby très chaud.

Ce soir, les deux monstres de Madrid s’affrontent. Un Real Madrid – Atletico Madrid qui s’annonce très disputé. Les ennemis jurés se retrouvent pour une double confrontation en demi-finale de Ligue des Champions. Dans une interview accordée à Marca, Isco a expliqué ses craintes face aux hommes de Diego Simeone.

« L’Atlético Madrid est une équipe très compliquée et la double confrontation sera aussi très compliquée. Je suis arrivé il y a quatre ans à Madrid et durant les quatre ans, nous avons été opposés à eux en Ligue des Champions. Nous espérons que ce sera comme les années précédentes. Ils doivent vouloir gagner après les deux finales de Ligue des Champions que nous avons gagnés. L’Atlético Madrid est une très bonne équipe. Ils l’ont démontré, ce sont de bons rivaux et ce sera une opposition très équilibrée. »

Il est également revenu sur le quart de finale face au Bayern…

« L'hymne de la Ligue des champions me motive toujours d'une manière spéciale. Ce sont les plus grandes soirées à Santiago Bernabeu, comme lors du quart de finale contre le Bayern Munich, il y a peu de choses à ajouter. Nous avons réussi à faire un résultat là-bas alors que c'était difficile. L'équipe n'a pas baissé les bras ni au match aller ni au match retour. Au final, en prolongation, avec notre potentiel nous avons réussi à nous qualifier. »