Casemiro est confiant pour réaliser le doublé.

En peu de temps le joueur est devenu une pièce maitresse pour Zizou.

Actuellement premier ex æquo avec le FC Barcelone, avec un match en moins, Zinedine Zidane et sa bande s’apprêtent à affronter l’Atletico Madrid pour un derby qui s’annonce très très passionnant. Les Merengue peuvent marquer l’histoire de la compétition en devenant la première équipe à remporter la coupe aux grandes oreilles deux fois d’affilée. Le milieu de terrain brésilien Casemiro est confiant et espère remporter les deux compétitions majeures cette année.

« Le Real Madrid est habitué à la pression et nous aussi. C'est une des principales qualités du club : il faut toujours être capable de gagner toujours. Nous savons que les deux compétitions sont importantes, spécialement la Ligue des champions, mais nous voulons également gagner la Liga. Nous voulons faire le doublé. C'est vital d'obtenir un bon résultat contre l'Atlético Madrid. Le soutien des supporters dès que nous arrivons au stade est énorme et nous donne une motivation supplémentaire. Une demi-finale de Ligue des champions est un grand spectacle, mais il faut respecter l'Atlético Madrid. »

« La finale de l'année dernière, aussi contre l'Atlético Madrid, a été le meilleur moment de ma carrière comme footballeur jusqu'à présent, parce qu'ai senti que j'avais eu une part importante dans le succès du Real Madrid. Gagner une Ligue des champions avec le Real Madrid c'est incroyable. Chaque match est une histoire différente. Nous savons qu'ils sont forts et qu'ils méritent d'être ici. Ce sera une confrontation très difficile, parce qu'ils jouent un football de qualité. Ils sont quasiment toujours en demi-finale depuis quatre ans et ils ont un entraîneur qui lit bien le jeu. »