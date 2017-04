Hayce Lemsi en prison !

​Hayce Lemsi se serait fait arrêter aujourd’hui…

Une sale nouvelle pour le rap game. En effet, le rappeur Hayce Lemsi viendrait d’être mis aux arrêts aujourd’hui même. On en sait pour l’instant pas plus sur les causes de cette arrestation, mais le frère du rappeur, Volts Face, qui est lui aussi rappeur, a posté un message sur Facebook pour nous en informer.

Sur le message, on peut voir Hayce assis dans ce qui ressemble à un commissariat, avec les mains dans le dos et donc probablement les menottes, même si on ne les voit pas.

On ne sait pas grand-chose des circonstances, mais Volts Face a annoncé que les tournées, concerts et showcase à venir étaient pour l’instant annulés, en s’excusant auprès des fans.

On tenait également à exprimer notre soutien à la famille du rappeur, car l’emprisonnement d’un proche n’est jamais facile à vivre.