Un tube de l’été pour Dj Khaled Quavo, Bieber, Chance the Rapper et Lil Wayne !

​Découvrez ‘’I’M the One’’, de Dj Khaled, Justin Bieber, Quavo, et Chance the Rapper et Lil Wayne !

On vous avait dit que Dj Khaled était en train de nous préparer une grosse tuerie. Et en effet, la collaboration entre Khaled, Bieber, Chance the Rapper, Quavo et Lil Wayne est bien le hit qu’on attendait. Ce qui est bien dans les clips de Dj Khaled, c’est qu’on sait ce qu’on va y trouver : une abondance de richesses, de choses qui brillent, beaucoup de rappeurs, encore plus de fesses et de poitrines qui débordent de partout, et souvent un énorme manoir. Pourtant, il arrive toujours à en rajouter, à en faire plus, pour nous surprendre. Un bon son bien dansant, mention spéciale au couplet de Chance The Rapper qui vient de s’aventurer pour la première fois dans un univers aussi bling bling, et qui s’en sort très bien !