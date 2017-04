Eddie Hyde lave l’ ‘’Argent Sale’’ en famille !

Découvrez le dernier clip du groupe Eddie Hyde, ‘’Argent sale’’ !

Ça y est, la date de la sortie de l’album de Eddie Hyde approche à grands pas ! Et les MCs viennent de nous lâcher le troisième extrait du projet qui s’intitulera ‘’La Malédiction du Nord’’, et qui sortira le 5 Mai prochain. Cet extrait, c’est ‘’Argent Sale’’, et les rappeurs ont une fois de plus sorti un visuel très travaillé, en poussant leur délire jusqu’au bout.

En effet, quoi de mieux qu’une laverie pour laver l’argent sale ? OG L’Enf, K.S.A et 3010 ont donc réquisitionné un lavomatic pour tourner leur clip, où on les voit planquer des lingots d’or dans les machines à laver, et compter leurs billets issus du crime.

Un morceau bien trap, avec un refrain entêtant, bref, du bon boulot pour ces jeunes rappeurs qui vont sûrement faire beaucoup de bruit lors de la sortie du projet la semaine prochaine, et aussi lors de leur concert au Nouveau Casino, le 11 Mai prochain. Qu’en pensez-vous ?