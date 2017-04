The Weeknd se transforme en homme d'affaire !

Deux nouvelles collaborations qui vont vous plaire.

Alors qu'il file le parfait amour avec la belle Selena Gomez, la star du moment n'en oublie pas pour autant de bosser sa musique, mais pas seulement...

En effet, alors que son dernier album est un véritable succès commercial, The Weeknd rentre de plus en plus dans le monde du show-business et commence à comprendre les codes. Le chanteur a récemment annoncé sur son compte Instagram deux nouvelles grosses collaborations.

Tout d'abord, à l'instar de Rihanna ou Kylie Jenner, The Weeknd vient d'annoncer une collaboration avec Puma. Sans vraiment donner d'info sur le projet, la star du RnB s'est exprimée sur cette alliance : "Enfin... Je suis excité de vous annoncer que ma collaboration avec Puma arrive bientôt. Dans quelques mois, je serais en mesure de partager avec vous tout ce sur quoi nous avons travaillé. En attendant, restez connecté."

Deuxième nouveauté, The Weeknd a annoncé le lendemain une collaboration avec la célèbre marque d'alcool Grey Goose. Cette bouteille de vodka au prix élevé sera donc le second projet du rappeur qui a d'ailleurs posé sur une photo en compagnie de la bouteille et du compagnon d'Alicia Keys qui semble faire également parti de l'aventure. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé tout comme le ‘'teush''.

The Weeknd a promis de donner de plus amples informations très prochainement, on attend ça avec impatience !