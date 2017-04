DJ Khaled filme le prochain Spiderman !

​Dj Khaled est partout, et ça n’est que le début…

On a l’habitude de voir Dj Khaled un petit peu partout, et surtout là où on ne l’attend pas. Le Snapchat King profite de sa notoriété pour s’inviter partout, et on est à chaque fois étonnés de ses nouvelles bêtises, comme la fois où il s’était filmé sur Snap alors qu’il était perdu au large, sur un jet ski en panne.

Cette fois, c’est derrière la caméra qu’on va peut-être retrouver le super-producteur. En effet, il serait actuellement en tournage, et pas sur une petite production : le rappeur a filmé, aux côtés de Stan Lee, quelques scène pour un des prochains films Marvel, Spider-Man: Homecoming.

Le DJ en a profité pour prendre la pose aux côtés de Stan Lee et de l’acteur principal, Tom Holland. Ça n’est pas la première expérience de réalisation de Dj Khaled, lui qui avait déjà collaboré pour une publicité Apple.

Du coup, si Khaled filme quelques scènes, on va voir Nicki Minaj, Drake, Quavo, Justin Bieber, Lil Wayne et Nas débarquer dans le film pour se battre avec Spidey, ou c’est comment ?