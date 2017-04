Maître Gims parle enfin de la polémique du Jet Privé !

On vous laisse choisir votre côté...

Rappelez-vous, l'organisateur d'un festival des Près-Saint-Jean du nom de Brahim Raber avait montré son mécontentement sur les réseaux suite à la demande loufoque de Maître Gims (un jet privé) afin de se rendre sur place.

Cependant, de passage sur le plateau de Cyril Hanouna, le rappeur/chanteur a donné une toute autre version des faits. Il semblerait qu'au final le fautif soit l'organisateur qui n'aurait pas dit toute la vérité sur cette histoire ayant créé la polémique.

Selon la star de la pop-urbaine : "Je devais aller faire un festival, il n'y avait pas que celui-là d'ailleurs. C'était une option, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Il n'y avait rien de validé, rien de tamponné et signé. On s'était dit :Ouais, pourquoi pas? C'est une bonne date, on peut en parler! C'était une option, mais au final, qui n'a pas été maintenue''

Avant d'ajouter : "Il n'y avait pas d'engagement ni de contrat (...). L'organisateur a commencé à vendre des billets. Ça a commencé à prendre, je pense, et lui, du coup, je pense qu'il s'est retrouvé dans une situation... il a vendu des billets..."

Les déclarations du chanteur ont même été soutenues par le chroniqueur Gilles Verdez, même si la crédibilité n'est pas son fort : "L'organisateur a paniqué et il a même été jusqu'à dire à la production de Maître Gims : "Mais on est prêt à affréter un jet privé pour qu'il vienne". Et Maître Gims a répondu : "Jet privé ou pas, c'est pas le problème. Je suis pris cet été, je ne peux rien faire"».

Des propos appuyés par Cyril Hanouna : "Et la polémique c'est devenu : "Maître Gims a demandé un jet privé pour aller dans un festival et comme il ne l'a pas eu, il n'y est pas allé"

Maître Gims a conclu cette affaire par ses mots : "Voilà, c'est ça, ça a tourné.... Quand j'ai vu ça, j'ai.... Voilà. Alors que c'est pas ça du tout. Ils m'ont gentiment proposé ce jet. Ils me l'ont proposé pour faciliter les choses..."

Afin de faire taire les rumeurs de caprices de stars, Meugui s'est produit par surprise dans le métro à Chatelet !