Le garde du corps de Tupac balance tout !

​Apparemment il sait qui a tué 2pac !

Tout le monde veut balancer qui a tué Tupac apparemment… Peut-être y a-t-il un rapport avec le film sur sa vie qui sort dans deux mois, allez savoir. Toujours est-il qu’il y a quelques semaines, Suge Knight pensait que c’était son ex-femme qui avait tué ‘Pac, une hypothèse qui aurait bien arrangé le producteur mafieux.

Cette fois, c’est Mob James, ancien garde du corps de ‘Pac, qui a révélé l’identité du tueur. Il affirme que le meurtrier est un membre des Crips du nom d’Orlando Anderson. ‘’ Son nom est venu dans l’affaire car il s’en vantait. Il a commencé à dire aux gens qu’il l’avait fait.’’

Plus tard dans l’interview, il nuance tout de même son propos, en responsabilisant un peu Tupac sur des propos et des attitudes qu’il aurait eu peu avant sa mort : ‘’ 2Pac au début ne se mélait pas des embrouilles mais a voulu intervenir et si Suge Knight lui avait dit NON, toi tu me fais gagner de l'argent, t'es ma star, tu restes à l'écart de tout ça, le rappeur serait sûrement encore en vie’’.

On n’est pas près de voir la fin de cette histoire, si vous voulez notre avis…