Young Thug sort un album produit par Drake !

​Young Thug et Drake, une connexion qui s’annonce très lourde !

Voilà une nouvelle qui va égayer votre fin de semaine ! Young Thug va sortir un album dans les jours qui viennent. C’est en tout cas l’information que le MC d’Atlanta nous a fait passer sur son compte Twitter, via plusieurs messages plutôt explicites.

On y a notamment appris le nom de ce futur projet, ‘’E.B.B.T.G’’, qui signifie ‘’Easy Breezy Beautiful Thugger Girls’’, toujours selon le compte twitter du rappeur. Autre information majeure, l’album serait entièrement produit par la superstar Drake, qui après le succès de ‘’More Life’’ a probablement décidé d’élargir son champ d’action.

Les MCs ont collaboré à de nombreuses reprises, notamment sur scène lors des dernières tournées de Drake, et on a hâte de voir ce que ce travail en commun va donner. Deux poids lourds US qui s’associent pour un album, ça n’est plus si fréquent. Et vous, vous l’attendez cet album ?