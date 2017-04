Will I Am se lance dans la banque en ligne !

Étant sur tous les fronts, le rappeur a trouvé un nouveau business juteux.

Après avoir révolutionné l'industrie musicale avec son groupe Black Eyed Peas et son génie de production, le rappeur a exporté son talent bien au-delà de la musique.

Après s'être mis dans la peau d'un VRP de luxe pour le Musée du Louvre, être devenu partenaire de "Deutsche Telekom" ou encore devenu directeur de l'innovation créative de la société "Inter Corp", le rappeur/producteur/businessman s'est trouvé une nouvelle affaire juteuse.

En effet, Will I Am n'a jamais quitté des yeux l'horizon et vient de trouver une nouvelle entreprise dans laquelle il mise beaucoup. Intitulée "Atom", cette banque en ligne fonctionnant exclusivement grâce à une application a fait appel aux talents de l'artiste afin d'élargir son action sur le public.

Très influent sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, l'équipe d' "Atom" compte beaucoup sur lui pour faire décoller le projet comme le dit le conseiller stratégique : "La vision unique de Will.i.am sur le monde et ses connaissances des futures tendances seront un atout important pour nous"

Le rappeur s'est d'ailleurs exprimé sur son implication dans l'entreprise : "Nos vies sont plus rapides que jamais, mais le secteur de la banque n'a pas suivi ce mouvement. L'ambition d'Atom, de donner aux gens une meilleure façon de gérer leur argent, est une avancée géniale. Elle permettra une utilisation intelligente des nouvelles technologies. Nous aurons enfin toute une banque sur nos téléphones !"

On attend désormais de voir si le succès d' "Atom" sera bel et bien au rendez-vous comme l'a pressenti Will I Am !