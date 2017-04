PNL repousse sa tournée !

​Mais le groupe sera quand même sur scène, ne vous inquiétez pas.

Il y a à peine une semaine, PNL annulait son concert à Coachella, à cause d’un problème avec le visa d’Ademo qui lui interdisait l’entrée sur le territoire américain. Cette semaine, le groupe a passé sur son Instagram une annonce qui ne va pas forcément plaire à tout le monde…

En effet, les deux frères viennent de déclarer qu’ils allaient repousser certaines dates de leur tournée. Mais la raison invoquée est tout à leur honneur, puisque si les rappeurs repoussent la date, c’est dans l’espoir de pouvoir nous offrir un show d’une qualité encore meilleure.

C’est en tout cas ce que le groupe a annoncé, dans un message sur leur compte Instagram, qu’on vous remet ici.

Slt la mif, on a une nouvelle qui nous fait pas plaisir à vous annoncer.

Avant tout chose, on tient à remercier ceux qui sont là depuis le début et qui nous apportent de la force, sans quoi on en serait pas là. Particulièrement un grand merci à tous ceux qui comptaient venir nous voir durant nos concerts au mois de mai, on aurait vraiment aimé pouvoir enfin voir qui sont nos fans, face à face.

Malheureusement on va devoir repousser la tournée de quelques mois. On a besoin d'aller au bout de nos idées pour que ce spectacle soit à la hauteur de ce qu’on veut faire, cela nous demande donc plus de temps que prévu. Nous voulons vraiment faire des spectacles dignes de vous et de nous-mêmes : on n’arrivera pas sur scène sans faire des concerts de fou !

L'ambition et l'objectif que l'on se donne nous demande, et vous demande, d’être un peu plus patients que prévu. On s'excuse du plus profond du cœur auprès de tous ceux qui ont certainement dû faire des sacrifices pour pouvoir venir nous voir.

Voici les dates de report de la tournée, pour tous ceux qui n'ont pas pu prendre leur place pour Paris nous rajouterons une date qui sera mis en vente le 3 Mai.

PS : Les billets achetés pour les dates initiales restent valables pour les dates reportées, même salle, même heure. Si malheureusement vous ne pouviez pas vous rendre aux concerts reportés, le remboursement est possible jusqu’au 13 Juillet 2017 en vous rapprochant de votre point de vente. Les acheteurs de e-billets sur les réseaux de vente officiels seront recontactés directement.

On espère du coup que ce show sera mortel !