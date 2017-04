Le réalisateur du biopic sur Master P sauve un homme âgé et handicapé d'une maison en feu !

On vous parle du biopic et de cet acte héroïque !

Tout d'abord, il faut savoir qu'un biopic sur Master P sera prochainement disponible pour le bonheur de tous ! Le célèbre rappeur et producteur de la Nouvelle-Orléans supervisera lui-même le tournage de ce biopoic intitulé "King of the South".

Basé sur sa vie, ce film verra certains grands noms d'Hollywood dans son casting comme Queen Latifah et Wendell Pierce. De son enfance dans les banlieues de Calliope à la Nouvelle-Orléans à la fondation de "No Limit Records" et ses plus de 100 millions d'albums vendus, ce film retracera la fabuleuse vie de Percy Miller alias Master P.

Sous la direction de Jeff Reyes, ce dernier était d'ailleurs de passage dans la Nouvelle-Orléans afin d'explorer les lieux lorsqu'il a découvert en compagnie d'un membre de l'équipe de tournage une maison en feu. En s'approchant, le directeur du film a demandé aux personnes présentes si quelqu'un avait toujours besoin d'aide à l'intérieur, on leur a répondu qu'un homme en fauteuil roulant était encore piégé.

Jeff Reyes, anciennement dans l'armée, dit qu'ils se sont protégés le visage avant de combattre la fumée et se sont précipités pour trouver le viel homme en question. Une fois dedans, ils l'ont levé de sa chaise et l'ont amené vers l'extérieur.

Un véritable acte héroïque (disponible ci-dessous) qui est une raison de plus d'aller voir ce biopic !