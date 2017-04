Kylie Jenner officialise son couple avec Travis Scott !

Les rumeurs deviennent fondées.

Après une belle histoire avec Tyga, Kylie Jenner s'est lassée du rappeur (peut-être à cause d'un manque de succès de sa part) et a jeté son dévolu sur un autre artiste aussi talentueux, mais surtout plus dans la tendance !

En effet, c'est en direct du festival mondialement connu Coachella que les tourtereaux ont été aperçus. Main dans la main et câlins, le nouveau couple s'est affiché ensemble sans pour autant s'être embrassé en public.

Une idylle qui s'exporte bien au-delà du festival vu que les paparazzis les ont croisés de nouveau à Chicago lors d'un match de NBA hier soir (Thunder – Rockets) . Lors de cette rencontre, on a pu voir le joli couple en première ligne et surtout la main de Travis caressant l'intérieur de la cuisse de Kylie.

Une nouvelle histoire est en marche et du côté de Tyga, le rappeur n'est pas resté très longtemps célibataire vu qu'il semblerait qu'il se soit rapproché d'une ex de Justin Bieber du nom de Jordyn Ozuna que vous avez certainement pu voir lors du défilé de Kanye West.