Rohff annonce ‘’Surnaturel’’ avec ‘’Hors de Contrôle’’ !

Rohff fait monter la sauce…

Rohff sait comment s’y prendre pour créer l’attente autour de son projet. Quelques posts Instagram très mystérieux, des vidéos où des fans qui viennent d’écouter les sons inédits font l’apologie du rappeur, quelques célébrités comme Ahmed Sylla et Antoine Griezmann qui parlent du projet, bref, Rohff sait faire monter la pression.

ROH2F vient de balancer l’extrait d’un des sons de son futur album ‘’Surnaturel’’. Le son s’appellerait ‘’Hors de Contrôle’’, et on peut voir que de très jolies filles seront certainement dans le clip du morceau, où elles auront visiblement un gros rôle à jouer, un rôle assez violent (peut-être dans le délire du clip de ‘’Bitch Better have My Money’’ de Riri).

On a également une date pour la sortie du son, le 28 avril, soit vendredi prochain. On a hâte d’y être! Et vous ?