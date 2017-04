Nouveau clip, nouvelles emmerdes pour Fianso !

​Sofiane est dans l’œil du cyclone…

Sofiane n’a visiblement pas fini d’être dans le viseur des forces de l’ordre. Il est actuellement sous le coup d’une enquête judiciaire suite au blocage de l’autoroute A3 pour le clip de ‘’Toka’’. Il est également placé sous contrôle judiciaire, en attente de son procès le 13 juin prochain.

Mais le MC continue à tourner ses clips au cœur des quartiers, en ramenant toujours beaucoup de monde, ce qui doit un peu exaspérer les voisins… Lundi après-midi, à Aulnay, Fianso avait donc ramené une centaine de personnes pour le tournage de son prochain clip, durant lequel il aurait encore entravé la circulation.

Un tournage qui a été effectué sans autorisations, et qui a été interrompue par la police, accueillie par des jets de pierre et de projectiles. On voit se mettre en place un engrenage où les forces de l’ordre mettent la pression au rappeur, et où le rappeur continue à ‘’forcer’’ en tournant des clips sans autorisations. Ces engrenages ne se terminent jamais bien, on appelle donc tous les protagonistes à se calmer un petit peu le temps que ça se tasse…