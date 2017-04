Une série sur le Dogg Pound !

​Snoop Dogg et Daz Dillinger gèrent le bail!

La West Coast est à l’honneur en ce moment ! Un film sur Tupac pour le mois de juin, un docu-série autour du label Death Row, et l’album de Kendrick qui pète tous les records. Et ça n’est pas fini ! Puisque le rap à la télé à de plus en plus la cote (on vous invite d’ailleurs à regarder l’excellente série ‘’The Get Down’’ si ça n’est pas déjà fait), une nouvelle série serait en préparation, où l’attention serait concentrée sur le Dogg Pound Gang, le crew de Long Beach fondé par Kurupt et Daz Dillinger, et rejoint plus tard par Snoop Dogg.

Les membres du groupe travaillaient depuis longtemps à un film sur l’univers du groupe, mais c’est finalement en série que l’histoire du DPG serait mise en scène. Après le succès de Straight Outta Compton, les MCs ont vu l’opportunité de faire parler d’eux, mais on avait plus de nouvelles du projet depuis presque un an.

Daz Dillinger a déclaré au site Shadow and Act : ‘’ on nous a toujours demandé, à Snoop et moi, d’assister tous les autres avec leurs projets sur Death Row, parce que nous étions là du début à la fin. On a vu Dre quitter le label, Pac se faire tuer et on a dû diriger la compagnie lorsque Suge Knight est retourné en prison. Notre point de vue est unique. Il y a d’innombrables histoires dont le monde n’a jamais entendu parler’’. Voilà qui est très alléchant… Qu’en pensez-vous ?