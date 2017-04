Lil Durk à l’hopital pour un blunt !

​Décidemment, les rappeurs c’est plus ce que c’était…

Il y a quelques semaines, le grand Drake annulait une énorme date à Amsterdam pour cause de sushis pas frais, mais des sources proches du dossier affirmaient que Drizzy avait dû lâcher son concert à cause d’un join un peu trop fort pour le canadien. On croyait cet évènement isolé, mais voilà donc qu’un autre rappeur a décidé de remettre ça…

Cette fois, il s’agit de Lil Durk, l’un des kings du drill de Chicago, et le MC a carrément fini à l’hosto pour un blunt… Il faut dire que c’était apparemment le premier de toute sa jeune vie (il n’a que 24 ans), et qu’il est plus penché sur le lean (boisson codéinée mélangée avec du soda et/ou de l’alcool) que sur la fumette.

Résultat, un selfie et une soirée mémorable pour le MC, et une ferme résolution : rester au lean. C’est Snoop Dogg et Wiz Khalifa qui doivent bien se moquer de lui maintenant… On rappelle bien entendu que la drogue c’est mal, m’voyez ?