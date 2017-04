Maitre Gims annule un concert pour un jet privé !

Le rappeur n'a vraiment plus le temps…

Le 9 juillet prochain, le festival des Près St-Jean devait recevoir pour le bonheur de tous le célèbre chanteur de pop urbaine Maître Gims, mais les fans devront attendre encore un peu.

Alors que le directeur de l'association Raia du nom de Brahim Aber a donné corps et âme (et surtout beaucoup d'argent) pour recevoir la star congolaise, il semblerait que ce dernier n'ait plus envie de venir. Malgrè que la billetterie était déjà ouverte et la promotion lancée, Brahim Aber a dû annoncer à contre-cœur l'annulation de la prestation du chanteur.

En effet, comme le raconte le directeur : "On le sentait venir depuis fin mars. Puis son agent, de la société Next Level Entertainment, qui travaille avec nous, a dit qu'il y avait des complications, que Maître Gims ne voulait plus faire cette date, mais qu'il fallait attendre. Puis il nous a dit que si on louait un jet pour l'emmener depuis la Belgique jusqu'à Alès, ça pourrait le faire..."

Cependant, la location d'un jet privé est loin d'être gratuite comme vous vous en doutez et l'association Raia a dû refuser cette demande "pas prévue à la base", car elle était juste irréalisable suite à leur budget.

Le directeur continue de s'expliquer sur cette demande complètement ahurissante : "On n'a pas les moyens. Le prix d'un jet, c'est le coût total des actions qu'on mène au centre de loisirs de Raia à l'année. Déjà, j'avais accepté la condition de le loger dans un hôtel 5 étoiles, sachant qu'il fallait le réserver à Uzès ou Montpellier. Mais le jet, non."

Le festival devra donc se passer de cet artiste tant attendu par les fans qui pourront se faire rembourser leurs billets. On peut féliciter Maître Gims pour ce beau geste...