Mister V dévoile le titre et la cover de son album !

Le projet s'annonce futuristique si on en croit la pochette.

D'après le célèbre Youtubeur Français, ce projet est des plus sérieux. Alors qu'on connait l'artiste de ses vidéos hilarantes et de ses sons aussi pro que drôles, Mister V a choisi de montrer son côté plus sérieux lors de son premier album qu'il dévoilera le 19 mai prochain.

Attendu comme le projet d'un "vrai" rappeur, Yvick de son vrai nom a conçu un opus avec son ami Geronimo Beats ayant pour but de montrer un tout autre visage du comédien.

Intitulé "Mister Double V", le Youtubeur vient de dévoiler la pochette de son projet à l'ambiance futuristique. En effet, on peut voir Mister V accroché à l'aile d'une voiture se trouvant dans l'espace dont on peut voir la Terre au loin.

On attend la sortie de "Double V" avec impatience et vous ?