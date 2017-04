Soprano a failli se suicider, il le raconte …

Le rappeur s'est exprimé face à la caméra de "50mn Inside".

Après des années et des années de carrières dans le rap français, Soprano est toujours présent et touche encore plus de monde si on en croit ses chiffres de ventes. Entre ses singles d'or, de platine, ses disques de platine et de diamant, Sopram'baba est certainement le chanteur/rappeur préféré des Français par-delà la sympathie et la gaieté qu'il dégage.

Mais avant de devenir le plus grand vendeur de billets de France, Soprano est passé par des phases douloureuses l'amenant à tenter de commettre l'irréparable.

En effet, alors que l'émission "50mn Inside" présentée par Sandrine Quétier et Nikos Aliagas a décidé de consacrer son portrait final sur Soprano à l'instar de Booba, Maître Gims ou encore Diam's, l'artiste marseillais s'est exprimé sur un sujet sensible, celui de la dépression.

Ce papa de trois enfants s'est confié sur sa tentative de suicide et surtout sur ce qui lui a permis de sortir la tête de l'eau, sa famille et son public. On vous laisse découvrir l'extrait de l'interview bouleversante de cet artiste devenu un joyeux battant.