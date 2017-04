Snoop dévoile la pochette de son nouvel opus !

La nostalgie s'annonce violente dans "Neva Left".

L'un des précurseurs du rap est de retour à l'âge de quarante-cinq ans avec un nouvel opus à l'ambiance oldschool intitulé "Neva Left".

Cet artiste aux talents multiples a su nous faire vibrer pendant plus de vingt-cinq ans par-delà ses nombreux projets, il dévoilera prochainement son quinzième album.

De sa facilité à manier son flow à son aisance sur tous les styles de prod, et surtout de son charisme unique, Snoop dogg revient en 2017 avec un projet en mode Snoop Doggy Dogg. Et lorsqu'on découvre la pochette composée d'une photo datée du début des années 1990, on se doute que "Neva Left" nous emmènera dans le passé qu'on souhaite tant retrouver le 19 mai prochain.

De plus, Snoop nous en montre davantage sur ce projet retro avec le premier extrait (audio) intitulé "Mount Kushmore" désormais disponible sur les plateformes de téléchargement légal. En la belle compagnie de Redman, Method Man et B-Real, cet extrait est à la hauteur de nos attentes et est à découvrir sans plus tarder !

Le Dog présentera également son projet lors d'une tournée aux États-Unis accompagné de Redman, Method Man et B-Real pour un show à la fois nostalgique et futuristique. On attend d'en savoir plus sur une éventuelle tournée européenne !