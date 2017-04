Mc Solaar est de retour !

​MC Solaar nous prépare quelque chose pour bientôt !

La mode est visiblement au retour chez les légendes du rap français ! Après NTM, ou encore la Fonky Family, c’est désormais le grand MC Solaar qui vient d elâcher une petite bombe lors d’une interview pour le magazine ‘’L’Obs’’ : ‘’Ma bonne résolution pour 2017 est de terminer le disque que je suis en train d'écrire.’’ Le rappeur est donc bien en train de nous préparer un projet solo. Mais terminer ce disque n’est pas chose facile si on en croit les dires de Claude MC : ‘’J'avais plus ou moins prévu de m'arrêter dans deux ans, mais j'ai été pris dans cette routine qui consiste à ne pas faire grand-chose, sinon à aller voir des potes en studio, visiter des expositions, accompagner mes deux enfants à l'école’’.

Il faut dire aussi qu’il est difficile de continuer à être motivé pour écrire lorsqu’on a déjà été aussi fort dans le domaine du rap… Ses albums ont bercé tous les gens ayant vécu dans les années 90, et le rappeur a acquis une renommée et une respectabilité jamais égalée par d’autres MC après lui.

Mais Solaar a su se remobiliser, il a retrouvé l’inspiration, et son album devrait sortir pour l’hiver prochain, avec probablement un titre dévoilé pendant l’été pour teaser le projet. Pour ce qui est du contenu, certains parlent d’un retour aux sources et au boom-bap. Nous, on aimerait bein voir MC Solaar plier tout le game sur une prod trap.

Et vous, qu’en pensez-vous ?